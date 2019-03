Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Mit Fußtritt Fahrertüre eines geparkten Skoda Fabias beschädigt

Bad Dürrheim (ots)

Am Rosenmontag, im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem Fußtritt die Fahrertüre eines Skoda Fabias beschädigt, der auf einem Parkplatz am Bohrturm entlang des Alleenweges abgestellt war. An dem Skoda entstand durch die Tat Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) entgegen.

