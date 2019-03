Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim - Unterbaldingen) Zu spät auf haltendes Fahrzeug reagiert - Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bad Dürrheim - Unterbaldingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem sich ein 55-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am frühen Dienstagabend auf der Villinger Straße in Unterbaldingen gekommen. Der 55-Jährige war mit einem Mercedes auf der Durchgangsstraße in Unterbaldingen unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Mann anhalten. Ein nachfolgender 20-jähriger Golf-Fahrer reagierte zu spät und prallte in das Heck des stehenden Mercedes. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Mercedes-Fahrer musste sich nach dem Unfall ärztlich behandeln lassen.

