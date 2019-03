Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Auffahrunfall

Horb am Neckar (ots)

Am Fußgängerüberweg in der Dammstraße hat sich am Dienstag, gegen 10.55 Uhr, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer war auf der Dammstraße unterwegs und erkannte die vor einer roten Ampel stehenden Autos zu spät. In der Folge fuhr der 38-Jährige auf das Heck eines Fiat Ducato auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Fiat noch auf einen Suzuki aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

