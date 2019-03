Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Nusplingen) Gefährliche Körperverletzung

Nusplingen (ots)

Während einer Fastnachtsveranstaltung hat ein 32-jähriger Mann am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, in der Sporthalle einer 17-Jährigen eine Mini-Spiritousenflasche ins Gesicht geworfen. Die Jugendliche wurde hierdurch an der Nase leicht verletzt. Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell