Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Napapijri-Jacke in Fast-Food-Restaurant gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von 20 Uhr bis 20.10 Uhr hat am Dienstag eine unbekannte Frau eine auf einem Barhocker abgelegte Napapijri-Jacke aus einem Fast-Food-Restaurant in der Tuttlinger Straße gestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Jacke auf einem der Hochstühle am Fenster abgelegt und verließ für etwa 10 Minuten den Platz. In der Zwischenzeit kam eine unbekannte Frau an den Tisch und nahm die dunkelblaue Jacke an sich. Der Wert der Jacke beträgt circa 400 Euro. Hinweise zu der Tat oder der Täterin bitte an das Polizeirevier Rottweil ( Tel.:0741-4770)

