Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Windschutzscheibe eines Audis auf dem Parkplatz in der Locherhofer Straße eingeschlagen- gibt es Zeugen

Dunningen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, gegen 15 Uhr, bis Dienstag, gegen 10 Uhr, die Windschutzscheibe eines Audi A1 auf dem Parkplatz in der Locherhoferstraße eingeschlagen. Die Wucht des Steines zerstörte die Windschutzscheibe gänzlich, sogar der Rückspiegel fiel herunter. Auf der Windschutzscheibe lagen Erde und Steinsplitter. Neben dem Wagen wurde ein circa 20 kg schwerer Stein gefunden, welcher als Tatmittel in Betracht kommt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07422-2701-0 zu melden.

