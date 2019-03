Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Schaufensterscheibe eingeschlagen- Polizei sucht nach Zeugen

Schramberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, um kurz nach 00.30 Uhr haben Unbekannte versucht eine Schaufensterscheibe eines Fotogeschäfts in der Hauptstraße einzuschlagen. Die Unbekannten schlugen mehrmals mit einem Hammer oder einem Stein auf die Scheibe ein, die jedoch aufgrund des Panzerglases nicht zersprang. Jedoch zerstörte der durch die Wucht der Schläge entstandene Glasstaub die in der Auslage ausgestellten Kameras. Der Sachschaden an der Glasscheibe und den Kameras beträgt über 14.500 Euro. Das Polizeirvier Schramberg ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 07422-2701-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell