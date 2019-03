Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Unfallflucht in der Brühlstraße- Zeugen ?

Trossingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist eine bislang nicht bekannte Fahrerin eines Kleinwagens in der Brühlstraße gegen einen dort geparkten VW-Polo gefahren und ist im Anschluss, ohne sich um Regulierung des Sachschadens zu kümmern, einfach davon gefahren. Die unbekannte Fahrerin des giftgrün-lackierten Kleinwagens streifte beim Einfahren in eine Parklücke den dort geparkten VW-Polo im Bereich der vorderen, linken Stoßstange. Daraufhin stieg die Frau, welche rotbraune Haare hatte und etwa 60 Jahre alt war, aus ihrem Wagen aus, begutachtete den Polo, stieg wieder in ihr Fahrzeug ein und fuhr davon. An dem VW-Polo ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise zu der Fahrerin und/oder dem Verursacherfahrzeug unter der Rufnummer 07425-33866 entgegen.

