Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, BAB81) Ins Schleudern gekommen und gegen Schutzplanke gefahren- 32.000 Euro Sachschaden verursacht

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Montag ist ein 21-Jähriger Nissan-Fahrer mit seinem Wagen auf der Autobahn 81, zwischen Singen und Stuttgart, ins Schleudern gekommen und gegen die Schutzplanken geprallt.

Der 21-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Autobahn von Singen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Oberndorf geriet der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte daraufhin in die rechtsseitigen Schutzplanken. In der angrenzenden Böschung kam der Nissan daraufhin zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro.

