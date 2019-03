Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil- Neufra) 18-Jähriger zielt während Fasnets-Veranstaltung mit Softair-Langwaffe in Halle- mehrere Polizeibeamte im Einsatz

Neufra (ots)

Am Montag hat ein 18-Jähriger gegen 15.40 Uhr während einer Fasnets-Veranstaltung in der Sporthalle in der Jahnstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Angaben eines Zeugen hatte der 18-jährige mit einer Langwaffe von einem Vordach in die Halle gezielt. Als kurz darauf die hinzugerufenen Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen, war der 18-Jährige, dessen Personalien bekannt waren, verschwunden. Er konnte jedoch darauf bei der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Eine Waffe führte der junge Mann nicht mit sich, weshalb im Anschluss sein Zimmer durchsucht wurde. Hier konnte die Softair-Langwaffe, sowie ein dazugehöriges Zielfernrohr aufgefunden und beschlagnahmt werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 18-Jährige im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht.

