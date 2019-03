Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Vorfahrt missachtet- drei Leichtverletzte und 18.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und etwa 18.000 Euro Sachschaden sind das Resümee eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 16 Uhr, in der Weimarstraße.

Eine 19-jährige Golf-Fahrerin war auf der Weimarstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung zum dortigen Getränkemarkt missachtete die 19-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 20-jährigen BMW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Golf-Fahrerin sowie der BMW-Fahrer und dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

