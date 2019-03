Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall in der Katharinenstraße mit 7500 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Am Montag ist gegen 16.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Katharinenstraße etwa 7500 Euro Sachschaden an den beteiligten Autos entstanden.

Eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Einbahnstraße in Richtung der Schützenstraße. Hinter ihr fuhr ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer. Ein hinter dem Mercedes fahrender 37-jähriger Opel-Fahrer fuhr zunächst aufgrund des zu geringen Abstandes zu seinem Vordermann in das Heck des Mercedes Benz. Dieser wurde in der Folge in das Heck des davor fahrenden Hyundais geschoben. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

