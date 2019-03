Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gunningen) Mülltonne brennt-Feuerwehr rückt aus

Gunningen (ots)

Am Dienstag musste um kurz nach Mitternacht die Feuerwehr Gunningen wegen einer brennenden Mülltonne in die Seitinger Straße ausrücken. Die Tonne war gegen 00.40 Uhr vermutlich durch dort entsorgte, heiße Asche in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Hausbewohner die Flammen bereits gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

