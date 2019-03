Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim, K5919) Von der Fahrbahn abgekommen und in Böschung gelandet- Fahrer leicht verletzt

Talheim (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5919, zwischen Öfingen und Talheim, ist am Montagabend ein 20-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt worden. Der 20-Jährige war von Öfingen in Fahrtrichtung Talheim unterwegs, als er mit seinem VW nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn abkam. Der VW schanzte daraufhin über die dortige Leitplanke und fuhr anschließend die dortige Böschung hinunter. Nach weiteren 50 Metern kam der VW sodann zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort im hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

