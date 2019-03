Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Einbrecher in der Göldenbühlstraße unterwegs

Trossingen (ots)

Am Sonntag haben sich im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr Einbrecher in ein Haus in der Goldenbühlstraße Zutritt verschafft. Die Unbekannten schlugen das Glaselement einer Terrassentüre ein und gelangten so in die Wohnung im ersten Obergeschoss des am Hang stehenden Gebäudes. Dort durchsuchten die Gauner mehrere Schränke und einen Nachttisch. Mit der Diebesbeute, einem Iphone, einem Samsung Handy sowie einem Ipad und einem Macbook machten sich die Gannoven dann aus dem Staub. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt circa 4000 Euro. Die Höhe des an der Terassentüre entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 07425-33866 entgegen.

