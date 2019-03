Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) BMW von der Straße abgekommen

Meßstetten (ots)

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag, gegen 22.32 Uhr, von der Straße gerutscht und im Straßengraben gelandet. Der Autofahrer war von Unterdigisheim in Richtung Meßstetten unterwegs. Rund 300 Meter vor dem Ortseingang kam der Wagen auf der schneeglatten Straße ab. Im Anschluss schleuderte der BMW in einen Straßengraben und kippte auf das Fahrzeugdach. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

