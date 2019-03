Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Rettungswagen schleudert von der Straße

Winterlingen (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 1.20 Uhr, ist ein Rettungswagen auf der Bundesstraße 463 von der Fahrbahn abgekommen. Der 36-jährige Fahrer war in Richtung Albstadt unterwegs und geriet auf der schneeglatten Straße ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit den Leitplanken. Das Rettungsfahrzeug war nicht auf Einsatzfahrt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

