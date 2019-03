Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Kaminbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Blumberg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Kaminbrandes ist es am Montag, kurz nach 16 Uhr, an einem Wohnhaus in der Jurastraße gekommen. Die am Montag vorherrschende Witterungslage und der starke Wind führten dazu, dass der Rauch eines angefeuerten Ofens in dem Hauskamin nicht abzog. In der Folge setzten die heißen Gase vorhandene Rußrückstände des Kamins in Brand. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es dabei nicht gekommen. Die Feuerwehr Blumberg war mit vier Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz. Der hinzugerufene Bezirksschornsteinfeger überprüfte im Anschluss den Kamin.

