Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Kreuzungsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Kaiserstraße mit der Marxstraße ist am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Ein 58-jähriger Renault-Fahrer war auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Heerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Marxstraße hielt der Renault-Fahrer an der Stopp-Stelle zunächst an. Als er kurz darauf in die Kreuzung einfuhr, prallte er gegen einen von links kommenden Opel Astra. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und an dem Renault ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

