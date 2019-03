Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Auf abgesperrter Straße Fußgänger erfasst

Schiltach (ots)

Am Sonntag ist ein 77-jähriger Ford-Fahrer auf der wegen der Fasnet abgesperrten Hauptstraße gefahren und hat einen Passanten am linken Fuß erfasst. Der 77-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr, von der Einmündung der Schramberger Straßeher kommend, mit seinem Ford in die abgesperrte Hauptstraße ein. Auf Höhe des Hotels Adler erfasste der langsam fahrende Wagen den linken Fuß eines 52-jährigen Fußgängers, welcher hierdurch auf den Boden geworfen wurde. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort von Rettungssanitätern versorgt. An dem Ford entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

