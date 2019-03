Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Gelbes Kinder-Elektroquad gestohlen- Gibt es Zeugen?

Schramberg (ots)

Am Sonntagabend haben zwei unbekannte Männer gegen 18 Uhr ein Kinder Elektroquad, welches vor dem Eingang des Gebäudes in der Sängerstraße 7 stand, gestohlen.

Einer der Männer stieg über die Brüstung der Tiefgarage und nahm das direkt neben dem Eingang stehende gelbe Gefährt an sich. Daraufhin übergab er seine Beute an einen weiteren Mann, welcher unterhalb der Brüstung stand. Im Anschluss machten sich beide Männer mitsamt ihrem Diebesgut aus dem Staub. Die beiden Diebe wurden wie folgt beschrieben: Einer war zwischen 25 und 28 Jahre alt und war mit einer Militärjacke und einer Schildmütze im Tarndesign bekleidet. Der andere Mann war etwa 175 Zentimeter groß und trug eine lilafarbene Kapuzenjacke, welche an den beiden Ärmeln mit dem Schriftzug "Fila" versehen war. Der Wert des entwendeten Quads beträgt etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07422-2701-0 entgegen.

