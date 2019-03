Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Nach Fahrradunfall in der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen

Deißlingen (ots)

Nach einem Fahrradunfall am Sonntag, gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe des Treppenaufgangs "Am Polterrain", bei dem sich ein 53-Jähriger schwer verletzt hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 53-Jährige befuhr den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung in ortseinwärtiger Richtung. Daraufhin wechselte der Mann auf die Fahrbahn und von hier dann auf die andere Fahrbahnseite. Dort kam dem Radfahrer ein Auto entgegen, welches jedoch abbremste. Dann blieb der Mann mit dem Vorderreifen des Fahrrades an dem Bordstein hängen weshalb er sich überschlug. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt, er kam mit dem Krankenwagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Zur genauen Klärung des Unfallherganges werden noch Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741-477-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell