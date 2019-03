Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Alkoholisierter 32-Jähriger kommt vorsorglich nach Küchenbrand ins Krankenhaus- geht Rettungssanitäter körperlich an und landet im Gewahrsam

Tuttlingen (ots)

Nach einem Küchenbrand am Sonntagmorgen, gegen 6.20 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamielienhauses in der Werenwagstraße ist ein 32-Jähriger zunächst im Krankenhaus und dann in der Gewahrsamszelle gelandet.

Gegen 5.45 Uhr wurde die Leitstelle über einen ausgelösten Rauchmelder in der Werenwagstraße informiert. 20 Kräfte der Feuerwehr Tuttlingen rückten kurz darauf mit vier Fahrzeugen an die Örtlichkeit aus. Nachdem das Mehrfamilienhaus evakuiert wurde, konnte der ausgelöste Rauchmelder in einer Wohnung ausfindig gemacht werden. Da der 32-jährige Bewohner auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte, wurde die Wohnungstüre von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und die Flammen im Bereich des Küchenherdes gelöscht. Der 32-Jährige, der sich die gesamte Zeit in der Wohnung aufgehalten hatte, sollte daraufhin vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in das Krankenhaus gebracht werden. Dies missfiel dem erheblich alkoholisierten Mann augenscheinlich weshaln er sich während dem Transport ins Krankenhaus sowie im Krankenhaus gegen diese Maßnahme wehrte. Im Krankenaus ging der 32-Jährige körperlich einen Rettungssanitäter an, woraufhin er in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Tuttlingen landete. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

