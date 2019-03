Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unfall verursacht und Widerstand geleistet - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Albstadt-Ebingen (ots)

Nach einem Unfall an der Kreuzung der Theodor-Heuss-Straße mit der Tailfinger Straße ist am Sonntagabend ein Mann gegen einen Betonpfeiler gefahren. Der Mann wollte nach rechts abbiegen und kam dabei von der Straße ab. Da der 20-jährige Fahrer nach Alkohol roch, durfte er die hinzugerufenen Polizeibeamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Während des Aufenthalts im Krankenhaus und der Fahrt im Polizeiwagen leistete der junge Mann Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Aufgrund seines Verhaltens nahmen ihn die Polizisten letzten Endes über Nacht in Polizeigewahrsam. Da in seinem verunfallten Wagen auch noch Drogen und ein Schlagring gefunden wurden, muss er nun mit diversen Anzeigen und einer Kostenrechnung für die Übernachtung bei der Polizei rechnen. Wie hoch der am Mazda und dem Betonpfeiler verursachte Schaden ist, wird derzeit noch abgeklärt.

