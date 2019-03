Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Jugendlicher an mehreren Auseinandersetzungen beteiligt

Die Nacht zum Sonntag in Polizeigewahrsam verbracht hat ein 17-Jähriger, nachdem er in der Stadt mehrfach durch Beteiligungen an Handgreiflichkeiten aufgefallen war und auch eine Übergabe an Aufsichtsberechtigte ihn nicht bremsen konnte. Der Jugendliche fiel unter Anderem auf, als er bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Busbahnhof gegen 18.50 Uhr als Aggressor auftrat. Zuvor hatten Polizeibeamte ihn gegen 17.20 Uhr bei einer Schlägerei an der Beruflichen Bildungsstätte angetroffen. Dort schlug er mit einem Stock auf einen anderen ein. Dem Opfer des aggressiven 17-Jährigen gelang die Flucht. Die Polizei sucht aktuell noch nach diesem Mann. Er wird gebeten sich unter 07461 9410 zu melden. Auf den 17-Jährigen kommen nun mehrere Ermittlungsverfahren zu.

