Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Vorfahrt genommen - Auto landet an Gartenzaun

Winterlingen (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstagabend an der Kreuzung der Wilhelmstraße mit der Friedrichstraße mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 43-jährige Fahrer kam aus der Wilhelmstraße und nahm einem von rechts kommenden Seat die Vorfahrt. Sein Opel kam nach dem Zusammenprall letzten Endes am Gartenzaun eines Anwohners zum Stehen. Die 17-jährige Beifahrerin des Seatfahrers verletzte sich durch die Kollision an der Hand. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Opel und dem Seat des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden für alle Beteiligten dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen. Beide Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell