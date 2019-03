Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Endingen) Im Altkleidercontainer erwischt

Balingen-Endingen (ots)

Am Sonntagmorgen haben sich drei Männer in der Steinstraße an einem Altkleidercontainer bedient und mehrere Kleidungsstücke an sich genommen. Die Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren hatten ihre Beute bei einer Kontrolle durch eine Polizeistreife bereits unter sich aufgeteilt. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Diebstahls rechnen.

