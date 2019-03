Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Verkehrszeichen missachtet - Unfall in der Freudenstädter Straße

Baiersbronn (ots)

Da ein Autofahrer die Freudenstädter Straße verbotswidrig in Richtung Fohrenbachstraße befahren hat, ist es am Sonntagmittag an der Einmündung der Straßen zum Unfall mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen. Der 73-jährige Verursacher hatte das wegen der dortigen Baustelle aufgestellte Schild nicht beachtet. An seinem Porsche und dem VW der entgegenkommenden 56-Jährigen entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.

