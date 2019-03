Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen) Vandalismus - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (ots)

Am heutigen Montag, gegen 00.15 Uhr, haben unbekannte Täter an zwei Bushaltestellen in der Hauptstraße jeweils ein Glaselement am Wartehäuschen eingeschlagen. Vermutlich die gleichen Täter warfen mehrere Holzscheite auf die Hauptstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 93948-0) entgegen.

