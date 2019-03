Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Riskantes Überholmanöver zwischen Mönchweiler und Königsfeld - Polizei sucht Zeugen

Mönchweiler (ots)

Durch ein riskantes Überholmanöver hat am Sonntag, gegen 13.55 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Mercedes CLA den Gegenverkehr gefährdet und einen Unfall mit rund 1.500 Euro verursacht. Der Mercedes-Fahrer war auf der Landesstraße 181 von Mönchweiler in Richtung Königsfeld unterwegs. Auf Höhe der Tannenhöfe überholte er einen vorausfahrenden, blauen, älteren Opel Astra. Der 18-jährige Lenker des entgegenkommenden Audi A 4 musste voll abbremsen und nach rechts ausweichen. Der Audi landete anschließend im Straßengraben. Der Überholer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Opel Astra, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

