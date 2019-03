Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Scheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße beschädigt

Tuttlingen (ots)

Eine mehrköpfige Personengruppe hat am Samstagabend die Scheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße beschädigt. Ein Mitglied der Gruppe trat gegen die Scheibe und verursachte so einen noch nicht näher abschätzbaren Schaden. Die Feuerwehr sicherte die Bruchstelle mit einer Holzplatte ab. Das Polizeirevier Tuttlingen (Tel: 07461 9410) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht zur Identifizierung des Täters noch Zeugen.

