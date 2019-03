Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung vor Gaststätte

Tuttlingen (ots)

In den Morgenstunden des Sonntags kam es vor der Gaststätte "NumBars" zu einem Handgefecht, bei dem sich eine Person eine Platzwunde am Kopf zuzog. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 00.50 Uhr zu Streitereien in der Bar und ein 34-Jähriger wurde zusammen mit einem Begleiter der Bar verwiesen. Vor der Lokalität gerieten die beiden Männer mit einer Personengruppe aneinander, die Jacken mit der Aufschrift "Security" trugen. Von einem der Jackenträger wurde der 34-Jährige gegen den Kopf geschlagen, sodass er medizinisch versorgt werden musste. Um die Abläufe der Auseinandersetzung zu klären sucht das Polizeirevier Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 07461 9410 zu melden.

