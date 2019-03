Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Handfester Streit in der Donaustraße

(Tuttlingen) (ots)

Am Samstagmittag gegen 15.50 Uhr geriet in der Donaustraße ein Mann mit einer etwa 10-köpfigen Personengruppe aneinander. Die Gruppe ging den 36-jährigen Mann nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung körperlich an und schlug ihm ins Gesicht. Auch eine hinzukommende Frau bekam einen Faustschlag ab. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppe. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzten vor Ort. Das Polizeirevier ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell