Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald) Autodieb nach Spritztour gestellt

Triberg im Schwarzwald (ots)

Nachdem er in der Wallfahrtsstraße ein Auto entwendet hat, haben Polizisten des Polizeireviers St. Georgen den Dieb bei seiner Spritztour gestellt. Der 27-jährige Täter hatte den unverschlossenen Opel samt Autoschlüssel in der Wallfahrtsstraße vorgefunden und stieg kurzerhand ein. Als die Besitzer den Diebstahl bemerkten riefen sie die Polizei. Die Streife sichtete das gestohlene Auto fahrend in der Nähe der Wallfahrtsstraße und nahmen die Verfolgung auf. Nach kurzer Hinterherfahrt wurde der Wagen gestoppt und der Dieb festgenommen. Der Mann der auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

