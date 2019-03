Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rottweil (ots)

Sich bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen hat am Samstagabend ein Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg in der Oberndorfer Straße unterwegs war. Der 48-jährige Mann war in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als er zu Fall kommt. Während der Fahrt trug der deutlich alkoholisierte Mann keinen Helm. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

