Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Lastwagen auf Bundesstraße verunglückt

Schiltach (ots)

Am Samstagmittag ist ein Lastwagen auf der Strecke zwischen Schiltach und Halbmeil von der Straße abgekommen und in Schräglage auf der Wiese zum Stehen gekommen. Der Fahrer des mit mehreren Traktoren beladenen Lasters versuchte noch sein Fahrzeug zurück auf die Straße zu steuern, hatte aber keinen Erfolg. Das Lastwagengespann musste durch mehrere Abschleppfahrzeuge geborgen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro am Lastwagen.

