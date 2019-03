Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Auto bei Unfall mehrfach überschlagen- Fahrer leicht verletzt

Empfingen (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich am Samstagmittag ein Autofahrer, der auf der Landstraße zwischen Nordstetten und Empfingen von der Straße abkam und sich mit seinem Wagen mehrfach überschlug. Der 28-jährige Fahrer kam in einem Kurvenbereich nach links von der Straße ab und übersteuerte seinen Toyota dann nach rechts. Der außer Kontrolle geratene Wagen überfuhr einen Leitpfosten und landete nach mehrfachem Überschlag im Acker. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota, an dem Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

