Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbrecher in Gartenanlage am Werk

Freudenstadt (ots)

An vier Gartengrundstücken der Anlage "Bärenwiesen" im Dobelweg war ein Einbrecher in der Nacht zum Samstag zu Gange. Er entfernte mehrere Schlösser und Riegel an Gartentoren und Gartenhäuschen. Des Weiteren beschädigte er einen Begrenzungszaun. Tatsächlich entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden für die Grundstücksbesitzer dürfte sich aber auf einige hundert Euro belaufen.

