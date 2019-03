Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Einbrecher versucht in Wohnhaus einzusteigen

Neuhausen ob Eck (ots)

Bei einem Einbruch gestört worden ist in der Nacht zum Samstag ein Unbekannter, der versuchte in ein Wohnhaus in der Meßkircher Straße zu gelangen. Die 49-jährige Bewohnerin war gegen 00.30 Uhr erst durch die Haustürklingel wach geworden und vernahm dann ein lautes Geräusch hinter dem Haus. Als sie den Bereich mit der Taschenlampe absuchte, störte sie den Einbrecher, der gerade dabei war die Kellertüre aufzuhebeln. Er flüchtete. Die Frau meldete den Vorfall am Folgetag dem Polizeirevier Tuttlingen. Ermittlungen wurden nun eingeleitet.

