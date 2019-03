Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

VS-Schwenningen (ots)

Ein bislang nicht bekannter Autofahrer hat in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen einen in der Adolph-Kolping-Straße abgestellten Ford angefahren und den Schaden im Anschluss nicht gemeldet. Der Flüchtige verursachte durch den Unfall auf Höhe der Kirche einen Schaden von etwa 2.000 Euro am Ford. Das Polizeirevier Schwenningen erbittet unter 07720 85000 Hinweise auf den Täter.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell