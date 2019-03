Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Nendingen) Unbekannte randalieren auf Gelände der Grundschule

Tuttlingen-Nendingen (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen haben Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule in der Bräunisbergstraße mehrere Mülleimer und einen Gartenzaun beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten die Täter mehrfach auf die drei Mülltonnen im Eingangsbereich der Schule ein. Der Zaun auf der Rückseite des Gebäudes wurde unter Zuhilfenahme eines Holzstammes in Mitleidenschaft gezogen. Der so entstandene Schaden wird derzeit auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tuttlingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter 07461 9410 zu melden.

