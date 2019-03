Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Nach Unfall davongefahren

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hat ein Autofahrer in der Straße "Neuer Angel" einen am Straßenrand geparkten Wagen angefahren. Der beschädigte Mazda war in der Zeit von 18.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Straße abgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07729 85000) ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

