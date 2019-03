Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Mit Auto gegen Mauer gefahren

Alpisbach (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitagabend gegen 23.45 Uhr mit seinem Auto auf der Strecke zwischen Alpirsbach und Loßburg gegen eine Steinmauer gefahren. Im Anschluss suchte er das Weite und ließ das Auto an der Unfallstelle zurück. Den Besitzer des Wagens trafen die Polizeibeamten aus Freudenstadt kurz darauf alkoholisiert an seiner Wohnanschrift an. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen wird, dass er den Skoda gegen die Mauer gefahren hat, durfte er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein gab der 30-jährige Mann freiwillig ab. Am Skoda entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

