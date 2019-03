Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall am Friedhof

VS-Villingen (ots)

Zwei Autos mit wirtschaftlichem Totalschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 11.35 Uhr im Fürstenbergring auf Höhe des Friedhofs ereignet hat. An der dortigen Bedarfsampel hatte eine 67-Jährige wegen des Rotlichts angehalten, was die hinterherfahrende 40-Jährige zu spät erkannte. Da beide Frauen nach der Kollision über Schmerzen klagten, wurden sie an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der Schaden am Peugeot und dem auffahrenden Renault beläuft sich auf insgesamt 9.000 Euro. Die Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell