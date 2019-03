Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Polizei sucht Fahrer nach Streifvorgang im Gegenverkehr

Fluorn-Winzeln (ots)

Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Fluorn und Lindenhof zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos, zu dem die Polizei aktuell einen Fahrer sucht. In einer Linkskurve streifte ein VW ein weißes Fahrzeug, das in Richtung Fluorn unterwegs war. Der Fahrer des weißen Wagens wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 81010) zu melden.

