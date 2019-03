Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Handfeste Auseinandersetzung in der Sulgauer Straße

Schramberg (ots)

Einen Zahn verloren hat am Freitagabend ein Mann in der "Kickerstube", nachdem ihn ein anderer ins Gesicht geschlagen hat. Vorangegangen war nach derzeitigen Erkenntnissen eine verbale Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 24-Jährige zuschlug. Der 21-Jährige kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Schramberg hat nun Ermittlungen eingeleitet.

