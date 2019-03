Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Geworfener Böller im Flur der Feintechniker-Schule in der Rietenstraße löst Feuerwehreinsatz aus

VS-Schwenningen (ots)

Ein vermutlich von einem Schüler im Flur der Feintechniker-Schule in der Rietenstraße geworfener Böller hat am Donnerstag, kurz nach 10 Uhr, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Durch den bei der Explosion des Böllers entstehenden Rauch schlug die Brandmeldeanlage der Schule an. Sachen oder Personen kamen nicht zu Schaden. Die eintreffende Feuerwehr Schwenningen lüftete die Schule. Hinweise auf den Täter des Böllerwurfs ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell