Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses angefahren

Tuttlingen (ots)

Ohne sich um den Schaden von rund 300 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Donnerstagabend am Krankenhaus in Tuttlingen gegen einen VW Golf gestoßen war. Der VW war in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.10 Uhr auf dem Parkplatz beim geparkt. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise werden unter 07461 9410 erbeten.

