Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) Auto macht sich selbstständig und beschädigt geparkte Fahrzeuge - über 18.000 Euro Schaden

VS-Pfaffenweiler (ots)

Am Donnerstag, gegen 10 Uhr, ist ein Auto der Marke Hyundai in der Hauptstraße infolge einer nicht gegen das Wegrollen vorgenommenen Sicherung von selbst losgerollt und hat bei einem Zusammenstoß zwei geparkte Autos erheblich beschädigt. Im Hyundai befand sich noch ein Kleinkind, als die 37-jährige Fahrerin für einen Einkauf in einer angrenzenden Metzgerei ausgestiegen war und dabei vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell