Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Zwei Verletzte nach Unfall auf Gemeindeverbindungsweg

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstagmorgen sind auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Aasen und Hochemmingen an der Abfahrt zur Hirschhalde zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrerinnen der Wagen verletzten sich dabei leicht. Eine 21-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Hochemmingen und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 42-Jährigen, die von Sunthausen in Richtung Hirschhalde unterwegs war. Bei dem Zusammenprall ihres Skodas mit dem Seat der 42-Jährigen entstand insgesamt ein Schaden von 10.000 Euro. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden beide Frauen im Klinikum medizinisch versorgt. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

